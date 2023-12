"La Giunta Manfredi fa il suo regalo di Natale ai napoletani aumentando l' addizionale Irpef e la Tari, in cambio di nessun efficientamento della macchina comunale e di un servizio raccolta e spazzamento che continua a essere da quarto mondo, ma ha costi record."

Lo affermano in un nota congiunta il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri ed il coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello.

"Gli obblighi di risanamento del bilancio comunale imposti dal 'Patto per Napoli' , che si conferma essere piuttosto il 'Pacco per Napoli' – aggiungono i due esponenti di Forza Italia - vengono scaricati da Manfredi sui contribuenti, considerati la mucca da mungere per il sindaco e la sua Giunta. Il candidato del centrodestra alle Comunali di Napoli, Catello Maresca aveva in agenda una riduzione delle tasse e la riorganizzazione della macchina comunale. Manfredi e la sua giunta di tassatori seriali – concludono Gasparri e Martusciello – sono la continuità con il passato vessatorio della politica del Pd negli enti locali"