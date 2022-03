"Siamo lieti di accogliere tra le nostre fila Riccardo Corsetto, giornalista e impegnato in politica fin da giovanissimo, con costanza e competenza, nel territorio di Roma Nord. La nostra squadra si arricchisce dunque di una figura di primissimo valore che consentirà a Fratelli d'Italia di essere ancora più presente e visibile sul territorio". Lo dichiarano, in una nota congiunta Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Massimo Milani, coordinatore romano di FDI e Andrea Liburdi, direttivo romano FDI.

"Ringrazio per l'accoglienza e il calore dimostratomi - ha invece dichiarato lo stesso Corsetto -. Fratelli d'Italia rappresenta l'approdo ideale per chi, come il sottoscritto, ha sempre esercitato la politica non per interesse personale ma per il bene dei cittadini. Cercherò di ripagare questa fiducia moltiplicando i miei sforzi sul mio territorio di appartenenza".