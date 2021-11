"Fra i vari comparti colpiti maggiormente dalla pandemia-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-c'è sicuramente l'ampio ed importante segmento rappresentato dal Terzo Settore. In Toscana-prosegue il Consigliere-il mondo del volontariato è, da sempre, all'avanguardia ed è molto apprezzato per l'operatività assistenziale e quindi l'accorato appello del Cesvot non deve essere sottovalutato da parte delle Istituzioni. Proprio per questo motivo - precisa l'esponente leghista - abbiamo quindi predisposto un'interrogazione, a cui avremo risposta durante il Consiglio regionale di martedì, in cui facciamo precise domande all'Assessore competente; intanto, desideriamo conoscere gli esiti degli incontri avuti a livello di Regione con le varie Associazioni di volontariato e se già durante queste interlocuzioni, l'Ente regionale abbia assunto impegni precisi, a livello di sostegno economico, a favore dei predetti soggetti. Inoltre - sottolinea la rappresentante della Lega -chiediamo se siano già stati saldati i debiti con la Federazione delle Misericordie, anch'esse palesemente in sofferenza e con tutte le Associazioni di volontariato. Sarebbe davvero grave che l'istituzione regionale non supportasse, dunque, adeguatamente e tempestivamente quelle persone che, senza alcun compenso, dedicano alcune ore del loro tempo ad aiutare i propri corregionali in difficoltà.