“Soddisfazione per l’emendamento dei relatori al Milleproroghe che estende per tutta la durata dello stato di emergenza l'erogazione di aiuti, benefici e contributi pubblici, stanziati con il decreto Cura Italia, alle aziende agricole delle aree colpite da influenza aviaria e peste suina”. E' quanto dichiarano le deputate Pd Susanna Cenni e Antonella Incerti, rispettivamente vicepresidente e capogruppo della commissione Agricoltura di Montecitorio sulla norma che verrà inserita nel provvedimento attualmente in discussione alla Camera.

“Il comparto primario è uno dei volani dell’economia nazionale ma molte imprese stanno vivendo una fase complessa con nuove criticità legate ai costi di produzione aggravate dalle malattie che stanno colpendo gli allevamenti. Grazie all’emendamento – concludono le due esponenti dem - viene prevista la sospensione dei versamenti tributari (anche in qualità di sostituti di imposta) per gli allevatori colpiti dalle restrizioni relative all’influenza aviaria e alla peste suina, che saranno recuperati nell'anno anche rateizzati”.