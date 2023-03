"Vedo che in diverse agenzie è riportata l'azione delle forze dell'ordine, sotto il controllo del governo, nella repressione di diversi crimini a Milano: mi riferisco a una rissa fra due nordafricani fermata due carabinieri di pattuglia, e l'arresto di borseggiatrici bulgare nel centro di Milano. Quello che vorrei sottolineare è che questi risultati si ottengono con una politica di pattugliamento sul territorio, e non come sta facendo il sindaco Sala lasciando le forze dell'ordine chiuse in caserma. Si tratta, in effetti, di una chiara prova che quando vi è la volontà politica di contrastare la criminalità, i risultati non tardano. Come vicepresidente della prima commissione, Affari Costituzionali ritengo che vada studiato come far sì, da un punto di vista giuridico, che queste borseggiatrici non possano usare più la gravidanza, de facto, come scudo penale per compiere reati".

Cosi l'on De Corato, vice presidente della prima commissione Affari Costituzionali, in merito all'arresto di due nordafricani e delle borseggiatrici bulgare