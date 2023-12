"La risposta dell'assessore Bezzini sul quadro economico della sanità toscana non ci ha soddisfatto, perché si è limitato a fare un excursus sull'opportunità o meno del pagamento della vacanza contrattuale dei medici senza spiegare perché la Regione non può ulteriormente indebitarsi per anticipare a dicembre gli emolumenti. Proprio questo era invece il tema delle nostra richiesta. Sappiamo che domani il presidente Giani incontrerà a Roma il Ministro Schillaci e sul tavolo ci sarà il delicato tema del payback che potrebbe segnare in maniera decisa e pesante quelle che saranno le sorti non solo di un intero comparto, ma della Regione.

Per questo chiediamo che il Governatore venga a riferire nella prima seduta utile della Terza Commissione sull'esito della riunione al Ministero per comprendere meglio cosa ci dovremo aspettare dalle scelte future della Giunta". Così la capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Elena Meini ed il vicepresidente della Terza Commissione Andrea Ulmi.