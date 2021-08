“Inutile oggi polemizzare, visto che le tortore stanno per emigrare. I tempi - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - impediscono infatti di porre rimedio all’ennesima occasione persa per mancanza di coraggio da parte della Giunta regionale, al contrario di quanto fatto dalla regione Marche, finalizzata a permettere la preapertura alla caccia della tortora selvatica dal 1 settembre”.



“Ciò che credo doveroso evidenziare - prosegue il Consigliere - è che la scelta fatta, le cui colpe possono essere attribuite alle forti pressioni esercitate dal M5S a livello nazionale da sempre contrario alla caccia, rappresenta una sconfitta per tutti, visto che la cultura venatoria è tradizione importante per la Toscana ed in particolare oggi dopo un lungo periodo di inattività dovuta alla pandemia Covid”.



“Ma c’è un altro aspetto critico da sottolineare - insiste la rappresentante della Lega - rispetto al comportamento dell’assessorato regionale: il mancato confronto con le associazioni di categoria, che da sempre si sono rese disponibili ad un confronto istituzionale. L’aver mandato una lettera, conseguente a quella inviata dal ministero competente, senza che vi sia stato un tentativo istituzionale di verificare la possibilità di permettere ai nostri cacciatori di poter riprendere la tradizionale attività venatoria, secondo il nostro modesto parere, rappresenta un errore.



Del resto la preapertura alla tortora selvatica sarebbe stata solo una occasione più formale che sostanziale: il limite ipotizzato di 4500 capi, l’utilizzo di una specifica funzione elettronica per la registrazione degli esemplari catturati ed il limitato tempo previsto per le catture (una sola ora e mezzo), sono tutti elementi che ci spingono a pensare che la preapertura sarebbe stata solo il riconoscimento ad una nostra radicata tradizione”.



Queste - conclude Elena Meini - sono le mie semplici e sincere considerazioni: di chi attribuisce ai cacciatori un ruolo ambientale oltre che culturale, che deve essere difeso e valorizzato rispetto a certe posizione ideologiche. Mi trovo quindi a lamentare ancora una volta la carenza di confronto da parte della regione, che avrebbe invece dovuto fare squadra con le associazione per far sentire con chiarezza la propria voce. Invece, come spesso succede in Italia, si è preferito fare “scarica barile” a tutto danno della nostra cultura e tradizione venatoria”.