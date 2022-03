“Come Presidente della Commissione d’inchiesta sulla criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose in Toscana - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - mi sono resa, purtroppo, conto di come la nostra Regione sia sempre più al centro dei loschi traffici di delinquenti senza scrupoli. Oggi - prosegue il Consigliere - si celebra la Giornata della Memoria in ricordo delle tante vittime di mafia ed è giusto riflettere su quanto tale fenomeno sia, ahimè, come detto, sempre più radicato in Toscana. Le organizzazioni criminali - precisa l’esponente leghista - agiscono sempre più in modo subdolo e si mimetizzano in vari ambienti, pure nel contesto pubblico, che vanno, poi, a contaminare. I dati inerenti al nostro territorio-sottolinea e conclude la rappresentante della Lega-come evidenziati dal Procuratore Creazzo, sono allarmanti e proprio per tale motivo, è fondamentale che le Istituzioni facciano da scudo, per quanto di loro competenza, a questa temibile invasività mafiosa".