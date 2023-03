“Secondo posto in classifica, ma c’è poco da vantarsi, visto che la Toscana risulta fra le Regioni meno virtuose in termini di spesa per incarichi libero -professionali e consulenze varie, tanto che nel 2021, sono stati elargiti, secondo uno studio della Gazzetta Amministrativa elaborati per l’agenzia Adnkronos, oltre un milione e 600 mila euro - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega -. Per far capire facilmente l’entità della cifra elargita da chi amministra la nostra Regione, basta dire che Veneto e Lombardia, le migliori in tal senso in Italia, risultano aver speso, rispettivamente 74. 000 e 137.00 mila euro - prosegue il Consigliere -. A questo punto, vista la netta sproporzione di cifre, siamo curiosi di conoscere a chi siano andati tutti questi soldi pubblici. Una smodata “generosità” che, obiettivamente, ci lascia alquanto perplessi, stante, poi, i generali scarsi risultati ottenuti a seguito di questi costosi studi. Analizzeremo, dunque, l’immaginiamo copiosa documentazione e poi ne trarremo le dovute conseguenze", conclude Elena Meini.