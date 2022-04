“L’invito di Corporacion America Italia verso Toscana Aeroporti a distribuire un dividendo di sette milioni di euro - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - ci pare fuori luogo, anche a fronte, lo ricordiamo del generoso contributo pari a dieci milioni di euro, erogato dalla Regione. Istintivamente - prosegue il Consigliere - volevamo chiedere che questi soldi venissero ridati all’Ente regionale, ma, poi, abbiamo verificato che tecnicamente questa operazione non è, purtroppo, praticabile. Allora - precisa l’esponente leghista - riteniamo più giusto che il tesoretto in questione venga utilizzato per reintegrare il personale, valorizzando altresì le professionalità esistenti. Tra l’altro - sottolinea la rappresentante della Lega - il Covid non ci ha ancora abbandonato ed il prossimo futuro, anche in questo settore, pur con segnali di ripresa è tutto ancora da decifrare. Insomma - conclude Elena Meini - ci auguriamo che, durante l’assemblea di fine mese, gli azionisti ponderino, quindi, attentamente quale sia la decisione più opportuna da prendere”.