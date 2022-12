“Siamo molto soddisfatti - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, anche a nome dei suoi colleghi - dell’incontro avuto a Firenze col Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Una riunione che ci è servita per presentargli alcuni dossier tematici, fornendogli un quadro il più esauriente possibile di come, finalmente, si possa dare slancio alla Toscana, anche dal punto di vista infrastrutturale-prosegue il Consigliere. Non un libro dei sogni, come spesso è stato prospettato da Giani ed il Pd ma concrete proposte su vari argomenti, come l’annosa questione sanitaria e come detto il sistema delle infrastrutture e trasporti, a partire da quello aeroportuale, l’area metropolitana costiera, il Corridoio Tirrenico, la Darsena Europa, l’Alta velocità nel nodo di Firenze, il raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Viareggio e la terza corsia nel tratto Firenze-Pistoia.

Insomma - rileva la rappresentante della Lega - siamo certi che avendo in questo dicastero chiave per lo sviluppo, una persona motivata, determinata e qualificata come Salvini, anche la nostra Regione, finalmente, potrà trarne giovamento in un settore cruciale come quello appena analizzato. E’ fondamentale, infatti, non più avere, sulla tematica, un approccio ideologico e costantemente emergenziale, ma una vera visione strategica ed organica, oltre ad indirizzi chiari per centrare gli obiettivi; la Toscana è collocata geograficamente in una posizione ottimale, rispetto ai collegamenti Nord-Sud del Paese e tale ubicazione dovrebbe essere supportata, pertanto, da arterie di comunicazione efficienti che aiutino tutti i variegati distretti produttivi" conclude Elena Meini.