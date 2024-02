"I disastrati conti della Sanità toscana hanno costretto il Presidente Giani, non più tardi del dicembre scorso, ad aumentare le tasse", afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega. "Ora, a distanza di poco più di un mese, cambia le carte in tavola, dicendosi ottimista del fatto che l'anno prossimo potrebbe ridurre il carico fiscale ai toscani", prosegue il Consigliere.

"Dunque, abbiamo scoperto una nuova qualità del Governatore, ovvero quella del 'veggente', dato che ci sembra molto difficile, se non per gettare il classico fumo negli occhi dei cittadini, già da metà febbraio, avere la convinzione di poter abbassare le tasse, alzate, come detto, pochissimo tempo fa," precisa l'esponente leghista. "Insomma", conclude la rappresentante della Lega, "Giani farebbe meglio a non lanciarsi in ipotesi che, poi, ben difficilmente e purtroppo per tutti noi, si realizzeranno".