“Non sappiamo se per loro ignoranza(nel senso d’ignorarne il reale significato)oppure per distorcere la realtà, crediamo che gli esponenti del Pd non sappiano realmente cosa siano i Cpr - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega -. Quest’oggi, argomentando poi la sua affermazione in modo macchinoso e discutibile, il Presidente Giani ha affermato che i Centri di permanenza per i rimpatri siano un richiamo per la criminalità organizzata; se ha prove in tal senso, è doveroso che informi immediatamente la Magistratura. Ricordiamo, per l’ennesima volta, che le persone ospiti in queste strutture sono in attesa di essere rimandate nei Paesi d’origine, perché non ritenute idonee a rimanere in Italia - precisa l’esponente leghista -.

Non pensiamo proprio che possano essere manipolati o entrare in contatto con la criminalità organizzata, una volta che sono ospitate in Centri sorvegliati, semmai quando sono liberi di circolare liberamente nelle nostre città. Suggeriamo a Giani, anziché parlare a vanvera di un tema di cui ha evidentemente poca padronanza, di portare rispetto a chi nei Cpr ci lavora, sicuramente non collusi con la criminalità", conclude Elena Meini.