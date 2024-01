"Avevamo pronti ben 500 emendamenti, qualora fosse stata discussa in Aula una Proposta di Legge per la nomina di un nuovo Direttore di Sviluppo Toscana - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega -. Una iniziativa legislativa fatta ad personam per favorire l'assunzione di una persona indicata da Italia Viva che non aveva i requisiti per ricoprire un ruolo che prevede un compenso annuo di ‪130.000‬ euro. Oltretutto, la situazione finanziaria dello stesso Ente è precaria, tanto che risulta impossibile assumere nuovo personale ed addirittura quattro dipendenti dovranno lasciare, a breve, il loro posto di lavoro. Noi non siamo il partito delle poltrone, ma teniamo al futuro delle nostre aziende che dovrebbero avere in Sviluppo Toscana un preciso e qualificato punto di riferimento - sottolinea la rappresentante della Lega -. Intanto i nostri emendamenti sono serviti a convincere almeno il Pd ad isolare Italia Viva e riportare la Legge in Commissione. Di sicuro non ci fermeremo e continueremo nella nostra battaglia, affinchè chi sarà scelto come Direttore Generale abbia le giuste competenze e non sia il "classico amico degli amici", conclude Elena Meini