"Per l'ennesima volta - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - siamo a commentare una giornata di disagi che hanno coinvolto chi viaggiava sulla tormentata Fi-Pi-Li, ma che si sono, poi, inevitabilmente, spostati pure sulla viabilità alternativa, creando un vero e proprio marasma nell'area di Pontedera. Siamo, dunque, alle solite - prosegue il Consigliere - ed obiettivamente ci sarebbe da vergognarsi ad avere nella nostra Toscana un'arteria che, da anni, è foriera, pressochè quotidianamente, di criticità d'ogni tipo per i malcapitati utenti. Il Presidente Giani - precisa l'esponente leghista - risolve il tutto, dicendosi certo che una nuova ipotizzata società, calendarizzata per il 2023, possa essere la panacea a tutti i mali. Ma, da qui ad allora - sottolinea la rappresentante della Lega-sempre che sia davvero un'iniziativa risolutiva, cosa intende fare? E' chiaro che non lo colpevolizziamo direttamente per un incidente stradale, ma per quanto non è stato mai fatto, finora, da lui e da chi ha governato per decenni la Regione. Insomma -conclude Elena Meini - basta promesse e slogan, occorre finalmente agire per far sì che tale superstrada, etichetta che non gli si addice minimamente, non sia più colpevolmente degna dell'Odissea di Omero."