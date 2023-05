“Penso che il Consiglio regionale debba ricordare la dottoressa Capovani, barbaramente uccisa all’esterno dell’ospedale Santa Chiara di Pisa - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega -. Ritengo, dunque, che sarebbe un gesto auspicabile intitolare una delle Sale alla memoria del medico, magari pensando, altresì, ad organizzare un’iniziativa specifica, ogni anno, nella ricorrenza della sua morte, da tenersi proprio nel luogo a lei dedicato - prosegue il Consigliere -. Bene ha fatto l’Ordine dei Medici di Pisa ad istituire un’apposita Borsa di studio in suo nome-precisa l’esponente leghista- e sono convinta che riservare uno spazio presente nel Palazzo del Consiglio, intitolandolo alla psichiatra, possa rappresentare un modo semplice quanto concreto per non dimenticare quanto drammaticamente avvenuto - sottolinea la rappresentante della Lega -. Di tale iniziativa, dunque, mi farò portatrice, certa di avere il massimo appoggio da parte di tutti partiti", conclude Elena Meini.

