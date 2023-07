“Sono bastate poche parole del Presidente Giani (“Tutto ciò che può agevolare l’accoglienza e diminuire il flusso dell’immigrazione è positivo”) per scatenare una virulenta reazione, a vari livelli, all’interno del Pd toscano - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega -. Un immediato fuoco di fila di commenti negativi sulla sua dichiarazione che costringe il Governatore all’angolo, proprio quando, poche ore prima, aveva manifestato la sua volontà di ricandidarsi nel 2025 - prosegue il Consigliere -. Insomma, appena si tocca l’argomento immigrati, la Sinistra va in tilt e comincia la solita cantilena antigovernativa - precisa l’esponente leghista -.

Comunque, Giani ed il Pd stiano sereni: chiunque sia il loro candidato alle prossime regionali, sarà comunque il Centrodestra a vincere, con buona pace di Fossi e compagni. Avranno così un altro motivo per litigare…", conclude la rappresentante della Lega.