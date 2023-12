"Tutti insieme appassionatamente Giani, Ceccarelli e Fossi per sostenersi a vicenda nel ribadire che le tasse aumenteranno in Toscana, non per colpa loro, ma per negligenze altrui(leggi il Governo nazionale) - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega -. Giani ha commesso diversi errori, uno dei quali, grossolano e pericoloso, quello di aver negato, per settimane, la problematica relativa ai rimborsi dei dispositivi medici, non coinvolgendo nessuno e dicendosi ottimista sulla risoluzione della palese criticità".

"E' andato, quindi, imperterrito per la sua strada che si è, poi, concretizzata con un aumento della tassazione - precisa l'esponente leghista -. Una decisione scellerata, frutto, come detto, di una colpevole minimizzazione dell'effetto payback e delle centinaia di milioni di euro che, da tempo, si poteva probabilmente ipotizzare come non potessero, alla fine, arrivare. Altro che gestire la cosa pubblica come un buon padre di famiglia; qui, siamo di fronte ad un disastro abbondantemente annunciato, ma qualcuno ha fatto come gli struzzi; il Presidente mente adesso dando la colpa al Governo, come mentiva nelle scorse settimane quando negava il problema - sottolinea la rappresentante della Lega -. Una decisione, quella dell'aumento della tassazione, che è un pessimo regalo di Natale per i nostri corregionali, sempre più indignati da una pluriennale regionale malagestione targata esclusivamente Pd; ci auguriamo, che i toscani ne traggano, pertanto, le dovute conclusioni...", conclude Elena Meini.