“Se i problemi relativi alla Fi-Pi-Li non fossero gravi e lontani, purtroppo, dall’essere risolti - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - ci sembrerebbe di assistere ad una delle più riuscite puntate di “Scherzi a parte”. “Non ci vuole infatti una scienza nel capire che se un’arteria presenta infinite e palesi criticità, occorra stanziare adeguati fondi per consentire, quantomeno, un’adeguata, funzionale e continua manutenzione della stessa. Invece il Presidente Giani decide di tagliare il budget di circa un milione, ritenendo, dunque, che le problematiche sulla strada che collega(male) Firenze, Pisa e Livorno siano diminuite. Un altro segnale dell’impreparazione e di una modalità al limite della “schizofrenia” nell’approcciare una tematica che, viceversa, avrebbe necessità di poter essere affrontata con la massima perizia e sollecitudine. Sinceramente ogniqualvolta, quotidianamente, leggiamo i giornali, ci assale una sorta di ansia, perché, sull’argomento, ci aspettiamo le peggiori topiche dalla Giunta targata Giani. Ciliegina su una torta assai indigesta per i malcapitati utenti - conclude Elena Meini - il fatto che il 30 settembre 2021 scadrà l’incarico affidato alla società che si occupa della manutenzione; ebbene, visto che aleggia l’idea di costituire una “salvifica” Toscana Strade, si punterebbe, quindi, a ridurre la durata della necessaria nuova gara d’appalto. Insomma, un ennesimo capolavoro di autentici dilettanti allo sbaraglio”.