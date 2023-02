“I dati rilevati da un apposito studio sono molto preoccupanti riguardo all’impoverimento dei cittadini toscani ed ovviamente chi amministra questa Regione addossa immediatamente le colpe al Governo centrale, accusandolo di aver tolto il reddito di cittadinanza cosa che a loro dire, manderebbe sul lastrico migliaia di corregionali", afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega.

“Nel frattempo, il Presidente Giani promette il massimo impegno sul tema(naturalmente, un’ovvietà) mentre l’Assessore Spinelli punta, appunto, il dito contro coloro i quali hanno avuto l’ardire di togliere il predetto sussidio… -prosegue il Consigliere. -. Chissà come mai quando le cose non vanno in casa propria, la colpa è sempre degli altri. Attenzione, però - sottolinea la rappresentante della Lega - vogliamo ricordare “all’illuminato” Governatore che, dietro l’angolo, si potrebbe palesare un aumento delle tasse, qualora non arrivassero i fondamentali milioni derivanti dal payback sanitario che salverebbero il disastrato bilancio in questo delicato settore(ovviamente, anche in questo caso, le responsabilità sarebbero altrui.. ). Quindi - conclude Elena Meini - prima di criticare l’operato del Centrodestra, riflettiamo sui reiterati errori commessi in Toscana, da una Sinistra che è l’ultima a poter dare lezioni sulla materia”.