“Con soddisfazione - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - accolgo la corale approvazione da parte dell’Aula di un mio atto che chiede la massima attenzione nei confronti della donazione del midollo osseo e del sangue cordonale. In particolare - prosegue il Consigliere - la mozione impegna la Giunta a promuovere, sostenere concretamente e sviluppare specifiche iniziative d’informazione, volte a promuovere, tra i cittadini, la cultura della donazione, appunto, di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, puntando ad incrementare, così, il numero di donatori iscritti negli appositi registri; parimenti chiedo che ci si attivi, affinchè ci sia una sensibilizzazione pure per le donazioni del già citato sangue cordonale. Nel documento approvato, punto anche a far sì che si rinnovi lo schema d’accordo di collaborazione tra Regione Toscana e le Associazioni di volontariato del settore donazione e trapianto, alfine di alimentare iniziative che portino a nuove adesioni in tale delicato ed importante contesto, destinando, altresì, per le prossime annualità degli appositi finanziamenti - precisa l’esponente leghista -. E’ doveroso, infatti, che un’istituzione come la Regione, si attivi, dunque, in tal senso, perché è fondamentale puntare ad accrescere il numero di persone che decidano, con lodevole spirito altruistico, di diventare donatori", conclude la rappresentante della Lega-