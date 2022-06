"In un nostro atto recentemente approvato che chiedeva mirate iniziative di sostegno al mondo agricolo toscano, stante la perdurante e grave siccità -afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - ci è stato, inopportunamente, tolto un punto in cui proponevamo che la Regione si attivasse per chiedere lo stato d'emergenza nazionale, come ora fatto da Piemonte e Lombardia. Quindi, visto che la predetta situazione è, purtroppo, in fase di peggioramento - prosegue il Consigliere - pensiamo, dunque, che la nostra iniziativa non fosse così fuori luogo e pertanto torniamo, a gran voce, ad esortare chi di dovere a muoversi nella direzione da noi auspicata nella nostra mozione. Ci auguriamo, dunque - conclude la rappresentante della Lega -che, meglio tardi che mai, il Presidente Giani capisca, finalmente, come non ci sia più tempo da perdere e s'interfacci immediatamente con Roma".