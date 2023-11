“Recepiamo prontamente il grido d’allarme lanciato dai Sindacati riguardo ad un possibile depotenziamento dell’aeroporto di Pisa che, invece, a nostro avviso, deve rimanere il fulcro principale nel trasporto aereo regionale - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega -. Le accuse evidenziate in una nota sindacale sono effettivamente preoccupanti e ci auguriamo che quanto profetizzato non si concretizzi nel tempo - prosegue il Consigliere -. A Pisa non devono rimanere le briciole ed è, dunque, fondamentale ribadire l’importanza di questo scalo - precisa l’esponente leghista -. Guai, dunque, solo a minimamente pensare ad un ridimensionamento del Galilei - sottolinea la rappresentante della Lega -.

Pertanto, per analizzare punto su punto le odierne dichiarazioni dei sindacati attivi presso il predetto aeroporto, chiederemo d’interloquire immediatamente con i vertici di Toscana Aeroporti - insiste Meini -. Esigiamo chiarezza su una questione per noi molto rilevante che non deve essere colpevolmente sottovalutata dalle Istituzioni, in primis la Regione", conclude il Consigliere.