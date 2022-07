"Sono dati clamorosi quelli emersi in relazione ai disagi patiti da diverse migliaia di viaggiatori che hanno avuto la sventura, nel mese di giugno, di doversi servire degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa - affermano Elena Meini e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega. A fronte di questi palesi e reiterati disservizi-proseguono gi esponenti leghisti-ci chiediamo, dunque, se la presenza di un idoneo organico nei due aeroporti avrebbe potuto, quantomeno, mitigare le problematiche rilevatesi nelle scorse settimane. D'altronde - precisano gli esponenti leghisti - i Sindacati hanno recentemente segnalato come, a fronte di un aumentato traffico di utenti, il personale non risulterebbe sufficiente. Prova ne è - sottolineano i rappresentanti della Lega -che Toscana Aeroporti, cerchi, tardivamente, di sanare tali lacune, dicendosi pronta ad assumere alcune decine di persone per snellire i check-in." "Si doveva attendere - concludono Elena Meini e Giovanni Galli - che tredicimila persone patissero ritardi di svariate ore, oppure addirittura la cancellazione del volo, per agire? Sinceramente, rimaniamo, pertanto, indignati ed interdetti, per l'ennesima volta, dal pessimo modus operandi di Toscana Aeroporti".