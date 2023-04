“Nel Pd, com’è noto, l’avvento della Schlein a livello nazionale e di Fossi a livello toscano, ha visto sempre più osteggiare la creazione di un Cpr nella nostra Regione, dato che anche il Presidente Giani e gli esponenti Dem in Consiglio regionale si sono detti, recentemente, totalmente contrari - affermano Elena Meini e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega -. Ancora più isolato sulla tematica, dunque, il Sindaco Nardella che resta tuttora possibilista con moderazione, rischiando anatemi dai vertici del partito - proseguono i Consiglieri -. Insomma, siamo di fronte all’ennesima spaccatura nel Pd, su un problema non secondario come quello di garantire una maggiore sicurezza nelle nostre città, prevedendo delle strutture dove ospitare, temporaneamente, chi è in attesa di essere espulso - precisano gli esponenti leghisti -. Noi, al pari dei Prefetti e di vari Sindaci non solo di Centrodestra, siamo fermamente convinti dell’utilità e dell’urgenza di avere un Centro di questo tipo anche in Toscana, perché va contrastata l’immigrazione clandestina, ormai sempre più dilagante pure nelle località toscane", concludono i rappresentanti della Lega.