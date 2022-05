“Sarebbe importante, doveroso ed urgente-affermano Elena Meini e Marco Casucci, Consiglieri regionali della Lega-che anche la Toscana, come fatto ad esempio dal Friuli Venezia Giulia, si muovesse nella direzione legislativa proposta dal Ministero della Transizione Ecologica sul delicato tema relativo al contenimento di ungulati ed animali selvatici in generale, problematica, purtroppo, molto attuale anche da noi.” “Occorre, infatti-proseguono i Consiglieri-diminuire la forte e deleteria pressione di tali specie nei confronti delle nostre aree agricole.” “E’ una vera e propria emergenza-precisano gli esponenti leghisti-tuttora colpevolmente irrisolta e bisogna, dunque, porsi il chiaro obiettivo di riportare un adeguato equilibrio faunistico, riducendo l’incontrollabile pressione della fauna sulle nostre aziende.” “Tra l’altro-concludono i rappresentanti della Lega-è utile anche pensare ad interventi mirati per preservare la sicurezza e l’incolumità delle persone pure nei centri urbani, presi, sempre più spesso, anche loro di mira da questi invadenti animali.”