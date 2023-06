“Dalla sua nascita il Messaggero è parte fondamentale della storia di Roma. Una voce libera e autorevole che ha raccontato l’evoluzione della nostra città, la cronaca, gli eventi. Festeggiare oggi i 145 anni è una tappa importante, un traguardo ma non un punto di arrivo. Auguri all’editore, ai cronisti, a tutta la macchina editoriale per l’impegno di ieri e per quello di domani. Buon compleanno, buon lavoro!”. Lo ha detto l’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda Alessandro Onorato.