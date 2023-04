“Il successo della 61esima edizione Salone del Mobile è il successo del ‘Made in Italy’ che il governo e la Regione Lombardia stanno rilanciando con grande energia nel mondo. Ma è anche il successo della buona amministrazione lombarda, di istituzioni, aziende e fiera: chi vince oggi è il gioco di una squadra che ama il bello e sulla creatività ha costruito, negli anni, la sua forza”. Così l'assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, commentando la chiusura, oggi, del Salone del Mobile a Fiera Milano Rho, che si conclude con numeri da record: 307.418 visitatori, arrivati nel capoluogo lombardo in sei giorni (+15% rispetto al 2022) da 181 Paesi, più di 2.000 i brand espositori, di cui il 34% da 37 Stati, e il 65% di buyer e operatori di settore provenienti dall’estero.

“E’ sotto gli occhi di tutti che il Salone del Mobile di Milano sia una vetrina di forte attrattività, soprattutto per gli stranieri: a loro guarda tutto il nostro ‘sistema lombardo’, considerando anche la valenza imprescindibile del binomio ‘Eventi e Attrattività turistica’ – sottolinea Mazzali- . Nei giorni scorsi il ministero del Turismo e Enit hanno lanciato la campagna di promozione 2023 del nostro Paese nel mondo, ‘Italia Open to meraviglia’: il mio Assessorato, come auspico tutto il sistema lombardo, intende giocare questa partita con il massimo dell’impegno e coesione. Ci aspettano le Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina, di cui Regione Lombardia sarà la protagonista indiscussa e anche stavolta sarà da traino per l’intero Paese che dovrà beneficiarne".