"Il Friuli Venezia Giulia sta mantenendo l'impegno con la sua popolazione e si pone, con merito, al primo posto per numero di vaccinati, con poco meno del 6% di cittadini già immunizzati. Non c'è nessuna intenzione di primeggiare, né di stilare classifiche, ma solamente quella di rendere il giusto omaggio alla serietà, professionalità e dedizione dimostrata dai tutti i friulani e giuliani, con in testa il presidente Massimiliano Fedriga, capace di quella sintesi tra programmazione e operatività di cui ha dato già prova in passato e che in questo momento rappresenta una necessaria strategia d'azione".

Così Raffaella Marin, senatrice del Friuli Venezia Giulia della Lega e componente della commissione Sanità a Palazzo Madama.