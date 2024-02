“Siamo al delirio. De Luca conferma che usa i fondi per la comunicazione istituzionale della Regione per attaccare il Governo. Questi fondi dovrebbero essere usati, nel migliore dei casi, per dire cosa la Regione realizza per i Cittadini campani e non per la guerra politica personale del Governatore. Una cosa di una gravità che non trova altri riscontri in Italia. Un evidente danno erariale; soldi buttati per scopi politici invece di essere utilizzati per sanità, trasporti pubblici, politiche per lo sviluppo che in Campania sono inesistenti”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.