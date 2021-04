“C’è l’impegno del Governo a garantire ulteriori fondi a sostegno delle imprese agricole per rispondere alle perdite causate dalle gelate che si sono abbattute su campi e vigneti del territorio veneto. Ora è in corso la valutazione dei danni da parte della Regione con gli enti locali e, non appena sarà chiaro lo stato dell’arte, verrà attivato l’iter per la richiesta dello stato di calamità e saranno fatte tutte le opportune valutazioni su come agire nell’interesse dei produttori e sostenere un comparto strategico per il nostro territorio”.



Lo rende noto Gianpaolo Vallardi, senatore veneto della Lega e Presidente della commissione agricoltura a Palazzo Madama.