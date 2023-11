"Le responsabilità politiche sono chiare e appartengono al PD. Negli anni sono stati del tutto inconcludenti e hanno prodotto i risultati che possiamo leggere nell’intervista a Gaia Checcucci, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, pubblicata oggi su La Nazione. Checcucci evidenzia dati significativi e gravissimi. Delle 878 opere idrauliche necessarie per garantire la sicurezza del territorio regionale, solo il 33% sono state realizzate. E in termini di copertura finanziaria, solo il 7% non disponeva delle risorse necessarie. Questo smonta la polemica sui fondi e solleva una domanda scontata: chi è quindi il colpevole? La risposta è altrettanto scontata: la colpa è del PD e del suo presidente di regione, a cui la legge dal 2014 affida il compito di commissario straordinario per la realizzazione di queste opere. In un Paese normale domani si dimetterebbero tutti. Come parlamentari toscani, dobbiamo assicurarci che la ricostruzione della nostra amata Toscana non resti nelle mani di Giani o del PD, ma passi a un soggetto capace che possa garantire, come in Emilia Romagna il generale Figliuolo, imparzialità ed efficienza. Abbiamo il compito di garantire che la messa in sicurezza del territorio proceda velocemente e con le risorse necessarie, anche per assicurare gli indennizzi dovuti a famiglie e imprese danneggiate.”

Lo dichiara il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti.