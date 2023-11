“La polemica politica innescata dal Pd non fa il bene della Toscana, delle comunità e delle imprese colpite dall’alluvione. Il governo questa mattina era a Campi Bisenzio per dialogare con amministratori e istituzioni locali per farsi un quadro della situazione più completo. C’è bisogno della vicinanza delle istituzioni a un territorio così duramente colpito per risollevarsi. Purtroppo, nella Toscana del 2023, dire la verità è un atto rivoluzionario, ostile al partito che da decenni governa incontrastato la Regione. Se la verità è un atto politico ostile ai Dem, il problema non è la verità ma il Partito Democratico. Non possiamo liquidare le responsabilità di quanto accaduto nascondendoci dietro il paravento del cambiamento climatico. Sarebbe un modo subdolo per deresponsabilizzare anni di immobilismo e mancate opere”.

Così il deputato della Lega Andrea Barabotti.