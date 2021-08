"Impossibile a Panarea scendere o salire su una barca,fare un giro agli isolotti difronte,per una persona non totalmente abile.C'è un molo fuori norma per qualsiasi legge italiana ed europea.Perché il #sindacodiLipari #MarcoGiorgianni non si pone il problema?". Lo scrive su Twitter la giornalista Maria Giovanna Maglie.