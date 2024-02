"E' sotto gli occhi di tutti l'egregio lavoro posto in essere dal Commissario Cutaia per risanare il finanziariamente traballante Maggio Musicale Fiorentino -afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega -. Grazie, dunque, per quanto fatto e ci auguriamo che se non si privilegerà la continuità, confermandolo nell'incarico non più commissariale, il sostituto possa essere all'altezza - prosegue il Consigliere -.

Dopo la devastante gestione Pereira, con Cutaia, l'Ente ha ripreso fiato ed è doveroso proseguire nella strada tracciata - precisa l'esponente leghista -. Il Maggio deve risultare uno dei più prestigiosi fiori all'occhiello della città e dell'intera Regione (di onerosi carrozzoni non ne vogliamo più sapere) e quindi come tale necessita di una guida adeguata" sottolinea e conclude il rappresentante della Lega."