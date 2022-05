Si svolgerà venerdì 6 maggio, alle 18.30, l’incontro su mafie e pandemia voluto dall’assessorato alla cultura antimafia di Buccinasco, comune della città città metropolitana di Milano simbolo nella lotta alle infiltrazioni criminali. L’incontro, che fa parte della rassegna ‘Buccinasco contro le mafie’ e si svolgerà nel primo immobile confiscato assegnato al Comune in via Rosselli, si focalizzerà sui modi con cui la criminalità organizzata ha approfittato della pandemia Covid 19 per espandere profitti e consenso, partendo dall’ultimo libro del deputato del Partito Democratico, Paolo Lattanzio, La Pandemia Mafiosa. Per una antimafia di prossimità (Rubbettino, 2021).

Lattanzio è componente della Commissione parlamentare Antimafia e autore della relazione su mafie e Covid 19 approvata all’unanimità a giugno 2021. Con lui l’assessora alla cultura antimafia, Rosa Palone. Per Lattanzio “la lotta alle disuguaglianze sociali è requisito fondamentale per combattere e vincere le mafie, partendo dal diritto a un lavoro degnamente retribuito, che è il primo strumento per evitare che intere comunità in difficoltà finiscano invischiate nel giogo mafioso”.