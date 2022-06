Il sottosegretario del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri, rinuncia alla sua candidatura alla vigilia della presentazione delle candidature alle primarie per le Regionali in Sicilia. La decisione, come confermato da fonti parlamentari, è stata comunicata nel corso di una riunione con gli eletti siciliani del Movimento. A riportarlo è l'Ansa.