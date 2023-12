“Per la prima volta chi illumina il centro finanzia le luminarie in periferia. È una partnership pubblico privato che porta bellezza in tutta la città. Dior illumina non soltanto la stupenda scalinata di Trinità dei Monti con un albero di 13 mt ma anche 7 chilometri di strade di quartieri meno centrali: da Cinecittà a Casal De Pazzi, da Nuovo Salario alla Borghesiana, da Ostia a Torre Spaccata, da Colle Prenestino a Capannelle.

Abbiamo voluto un Natale più bello per tutta Roma, dal centro alla periferia.

Un grazie sincero a Dior per aver accettato e fatto sua la nostra proposta”. È quanto detto da Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport.

LISTA DELLE VIE/PIAZZA ILLUMINATE:

piazza Civitella e via Seggiano

viale Marx

via Bolognetta

via dei Colombi e piazza degli Alcioni

via Acciaroli

via del Calice

via Polia

viale Ciamarra

via Guido da Ruggero e piazza Caduti della Montagnola

via Baldovinetti

via Renzo Bertani

via Baffigo, via della Corazzata e via delle Repubbliche Marinare

via di Casalotti