"E' inaccettabile che Alberto Veronesi, nella sua veste di delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri alla guida del Comitato per le Celebrazioni Pucciniane, possa rivolgersi ad una istituzione di grandissimo valore storico e culturale come il Boccherini di Lucca contestando all'Istituto di Alti Studi Musicali, da poco riconosciuto Conservatorio di Stato, di fare una conferenza stampa senza avvertire nessuno "in stile Hamas" che e' un'organizzazione politica considerata di natura terroristica dall'Unione Europea, protagonista di tante azioni di guerra come, da ultimo, l'aggressione del 7 ottobre scorso mossa ai danni di Israele!

Si tratta di affermazioni gravissime, di un livello di offensivita' inaudito, in alcun modo compatibili ne' con il ruolo di altissimo livello istituzionale che Alberto Veronesi riveste ne' con il rispetto che si deve al Boccherini, alla citta' di Lucca ed all'intero mondo della cultura lucchese, toscana ed italiana che il nostro prestigioso conservatorio certamente rappresenta a livello nazionale ed internazionale".



Cosi' interviene Massimiliano Baldini, Responsabile Cultura della Lega in Toscana e Consigliere Regionale del partito di Matteo Salvini.



"Le affermazioni, le parole pubblicamente utilizzate dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del Boccherini - ripeto Conservatorio riconosciuto a livello statale, continua Massimiliano Baldini - minano alla radice, irreversibilmente, ogni possibilita' che questa persona possa continuare a garantire credibilita' al ruolo che ricopre, aggiungendo alle quotidiane difficolta' di gestione del Comitato per le Celebrazioni Pucciniane, innescatesi sin dalla sua investitura ed aggravatesi sempre di piu', un vulnus insanabile alle regole che devono sovrintendere ai rapporti fra rappresentanti di enti pubblici ed un imbarazzo colossale alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Lo stesso Giacomo Puccini e la sua musica, oggetto centrale dell'azione del Comitato istituito a livello nazionale per celebrare i 100 anni dalla sua morte, rappresentano nel mondo un'immagine di arte, gioia e bellezza che sono diametralmente opposti allo spirito sanguinario che da sempre connota le azioni terroristiche di Hamas.



Intendo manifestare la mia solidarieta' piu' sentita all'intero Istituto Boccherini, alla Presidente Maria Talarico, al Maestro Gian Paolo Mazzoli e, considerata la portata e la valenza storico-culturale di tale realta' cosi' amata ed in connubio stretto con tutta la citta', all'intero mondo della cultura lucchese ed agli stessi Sindaco di Lucca e Presidente della Provincia di Lucca che non possano non sentirsi offesi anch'essi da tali affermazioni nei confronti di uno dei gioielli piu' importanti e piu' conosciuti del nostro territorio".



"Come anticipato - conclude il Responsabile Cultura della Lega in Toscana - integrero' gli atti che stavo gia' preparando per rappresentare quanto sopra e negli stessi termini al Presidente della Regione Toscana".