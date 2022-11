"Il nostro candidato non può essere Letizia Moratti, proposta da Calenda e Renzi, che sino alla mattina del 2 novembre è stata la vicepresidente di Regione Lombardia con pieni poteri, sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia" ed esponente di "una destra profondamente divisa, che governa la Lombardia da trent'anni e che continua a lasciare irrisolti tutti quei problemi che non ci stanchiamo di denunciare e per cui sono necessarie le soluzioni che abbiamo nel nostro programma, dalla sanità, alle liste d'attesa, ai trasporti". È quanto affermato dal segretario regionale del Pd lombardo, Vinicio Peluffo.