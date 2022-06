"In questo momento abbiamo un numero giornaliero di 4500 somministrazioni, di cui le terze e quarte dosi sono le più numerose. Per quanto riguarda le Rsa abbiamo coperto l'83% di coloro che dovevano fare la quarta dose". Lo ha detto la vicepresidente lombarda Letizia Moratti parlando con i cronisti al Salone del Mobile, sottolineando che sulle quarte dosi "siamo come sempre la prima Regione d'Italia".