"Questa sera ho incontrato il presidente Attilio Fontana al quale ho confermato la coerente disponibilità offerta al centrodestra. Resto in fiduciosa attesa che si esprimano definitivamente in merito i leader nazionali del centrodestra dopo la formazione del nuovo governo, che in questo momento è la priorità assoluta del nostro Paese". A dirlo è la vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, al termine dell'incontro con il governatore Attilio Fontana.