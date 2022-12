"Su Lombardia stiamo costruendo un’alleanza forte, con i 5S stiamo discutendo nel merito e vediamo, ma non è che io veda questo come un modello nazionale. Certo noi lavoriamo per vincere e per cambiare la Regione dopo 28 anni". Così in una nota Pierfrancesco Majorino, candidato alla Presidenza di Regione Lombardia.