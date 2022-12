"Venerdì 6 dicembre, al Teatro Parenti di Milano, lanceremo la campagna elettorale del Terzo Polo a favore di Letizia Moratti, insieme a Carlo Calenda e Matteo Renzi".

Così, oggi sul Corriere della Sera, il vicesegretario e portavoce di Azione, Mariastella Gelmini.

"Con Azione-Italia Viva puntiamo, come abbiamo fatto già alle politiche che ci hanno visto conseguire un grande risultato in Lombardia, su una campagna basata sui contenuti, fuori dalla logica di schieramenti oramai superati. Non ci interessa la politica urlata e lo scontro per lo scontro - sottolinea Gelmini. Moratti è persona misurata e competente, sono certa che nei confronti con gli altri candidati saprà far valere la sua concretezza, lontana dall'aggressività di chi ha pochi argomenti".