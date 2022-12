"Sull'autonomia, al netto della propaganda, è inutile illudersi: senza il finanziamento dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, il Mezzogiorno farà le barricate e la Lombardia sarà costretta ad assistere all'ennesimo rinvio". Mariastella Gelmini, senatrice di Azione, in un'intervista ad Affaritaliani.it.

In merito alle elezioni regionali in Lombardia, l'ex ministra ritiene che la candidatura di Letizia Moratti abbia "una grande forza attrattiva. La partita è aperta e Moratti è la persona giusta per guidare questa Regione", mentre "la candidatura di Majorino risponde più a logiche congressuali interne del Pd che alle sensibilità dei lombardi".