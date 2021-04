"Gli assembramenti è possibile che ci siano ma temo che in una situazione del genere se l'unica conseguenza è qualche assembramento va benissimo": così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha risposto a una domanda sugli assembramenti segnalati negli ultimi giorni in alcuni punti vaccinali. "Stiamo facendo un'operazione sanitaria che credo sia unica nella storia del nostro Paese - ha aggiunto Fontana in visita al Polo vaccinale di Niguarda- Può darsi che gli assembramenti ci siano e mi spiace ma si verificano in tutto il resto del Paese e non bisogna fossilizzarsi su quello: in questo momento - ha concluso - dobbiamo pensare al risultato che è quello di vaccinare".