"Il bello dell’elezione diretta dei presidenti è proprio il fatto che sia… diretta. È una responsabilità che si sente forte da subito: l’essere più il governatore dei lombardi che dei partiti, con la piena consapevolezza dell’indipendenza che mi è stata assegnata con il voto. Il metodo non può che essere quello: ascoltare tutti, ma poi decidere forti di un mandato".

Così, oggi sul Corriere della Sera, il governatore rieletto alla guida di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"L'attesa più grande è per la rivoluzione dell’Autonomia" sottolinea poi Zaia. Materie che chiederemo allo Stato? In prospettiva, tutte quelle previste dalla Costituzione. Ma è chiaro che tutte insieme non è fattibile. Io comincerei dalla Sanità e poi, gradualmente, una volta che siamo pronti ad organizzarci sul territorio, tutte le materie previste. Ma stiamo guardando troppo avanti, ora ci occupiamo della procedura per arrivare a quel risultato. Io - ha proseguito .ho grande fiducia nel governo, e un primo passaggio importante — il disegno di legge in Consiglio dei ministri — lo abbiamo già visto. Giorgia Meloni, del resto, ha ribadito più volte di essere favorevole. I problemi semmai verranno da chi racconta certe bugie prive di significato. Si arriva a dire che l’Autonomia è incostituzionale quando invece è una previsione esplicita della Costituzione".