"4 anni di lavoro per ripulire le acque del Lago di Varese dell'inquinamento e dopo 60 anni si può tornare a fare il bagno. È senz'altro uno dei progetti ambientali più significativi di tutta Europa. Per me una grande gioia. Liberiamo il lago dall'inquinamento per riconsegnarlo ai lombardi. I nostri laghi sono una grande ricchezza della Lombardia da tutelare e valorizzare.I lavori di bonifica e monitoraggio proseguono, il prossimo passo è ripristinare la biodiversità ittica" lo scrive sui social il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana