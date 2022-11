“Oggi la conferma che Carlo Calenda vorrebbe contribuire a far perdere il centrosinistra anche alle regionali, dopo le politiche. La strategia di candidare alla presidenza della Lombardia Letizia Moratti, del centrodestra, giá Ministro dell’Istruzione con Berlusconi e condannata in via definitiva dalla Corte dei Conti a risarcire 509 mila € al Comune di Milano é l'atto finale. Così Azione non fa che avvalorare la sua tecnica in aiuto del centrodestra. Basta perdere tempo: ora alleanza da PD, M5S e Verdi e Sinistra e civiche in Lombardia e Lazio per vincere: con le mani Ciao, ciao Calenda". Così in una nota i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi.