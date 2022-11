“Sono molto soddisfatto dell’esito dei lavori svolti oggi. Abbiamo ascoltato proposte di grande valore e spessore. Sono intervenuti autorevoli esponenti del mondo del fare, dell’impresa, dell’università che hanno contribuito a rafforzare idee su cui stavamo già ragionando. Particolarmente importanti i contributi portati dagli esponenti del Governo, che hanno colto quanta voglia di crescere ha ancora la Lombardia”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, chiudendo i lavori dell’evento ‘Lombardia 2030’.

“Dobbiamo fare il massimo, unendo le forze – ha concluso Fontana - per superare la burocrazia e avere un rapporto diverso con i nostri cittadini. Dobbiamo infondere nei cittadini fiducia e giornate come quella di oggi vanno sicuramente in questa direzione”